"Vecchi sediolini del Napoli in vendita a 20 euro"

“Prosegue inarrestabile la vendita illecita on line dei vecchi sediolini dello stadio San Paolo al costo di 20 euro ciascuno. Bisogna porre subito fine a questo mercimonio che fa leva sui sentimenti dei tifosi per il profitto dei soliti furbi che sono riusciti a impossessarsi dei sediolini rubandoli”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli. “Abbiamo segnalato già da tempo alla Polizia Postale questo disdicevole fenomeno - hanno proseguito Borrelli e Simioli – che deve essere conosciuto in tutta la filiera che lo caratterizza, a partire dall’individuazione di chi ha fornito i sediolini ai venditori. Rinnoviamo l’invito a tutti i tifosi veri a non alimentare questo mercato squallido e illegale che alla fine arricchisce solo i ladri che si sono impossessati senza alcun titolo di oggetti di culto che meriterebbero miglior sorte”.