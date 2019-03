San Paolo, c'è il cronoprogramma: ecco come saranno i sediolini

La società he effettuerà i lavori di sostituzione dei sediolini al San Paolo, la Mondo, ha comunicato la data di fine lavori: 29 giugno. Entro quella data i sediolini dell'impianto di Fuorigrotta saranno azzurri, con sfumature di tanti colori nei settori inferiori che daranno quell'effetto "riempitivo" tanto caro al presidente Aurelio De Laurentiis. Salva dunque l'immagine del maggiore impianto sportivo napoletano in vista delle Universiadi, manifestazione che vedrà l'arrivo in città di atleti provenienti da 125 paesi.



Su alcuni settori si potrà lavorare - secondo l'Ansa - anche prima del 19 maggio, data dell'ultima partita in casa del Napoli.