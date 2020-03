Coppa Italia, incertezza sulla sede della finale: tra le ipotesi anche il San Paolo?

Con i rinvii della gare di Serie A relativi alle misure di prevenzione per il Coronavirus, nel calcio italiano regna l'incertezza sul finale di stagione.

Con la collocazione di 5 gare di campionato rinviate (tra cui Juve-Inter) nella data del 13 maggio, si sono aperti nuovi scenari anche sulla finale di Coppa Italia, slittata al 20 maggio.

L'incertezza principale, ora, è legata alla sede della finalissima. Lo Stadio Olimpico di Roma, infatti, dovrà essere consegnato il 18 maggio alla Uefa in vista dell'Europeo e della gara inaugurale che si giocherà proprio nella capitale.

Ecco allora che la sede ipotetica più probabile diventa lo Stadio Meazza di Milano, ma non è l'unica: nel caso in cui, infatti, l'Inter dovesse arrivare almeno fino alle semifinali di Europa League, non avrebbe più spazi per recuperare il match contro la Sampdoria, rinviato a data da destinarsi domenica 23 febbraio.

Se i nerazzurri dovessero proseguire il loro cammino europeo e non qualificarsi per la finalissima della competizione nazionale, ecco che la data del 20 maggio tornerebbe utile per il recupero contro i blucerchiati, da giocare a Milano.

Con lo Stadio Meazza e l'Olimpico eventualmente indisponibili, ecco che allora la scelta per la sede dell'ultimo atto della Tim Cup potrebbe ricadere sul San Paolo di Napoli, sul Franchi di Firenze o sullo Juventus stadium di Torino.