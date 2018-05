Ancelotti allenatore del Napoli, DeLa saluta Sarri: "Bravo Maurizio"

L'incontro nella sede della FilmAuro, a Roma, tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti ed il suo staff si è concluso intorno alle 18.30. A quanto pare manca soltanto l'ufficialità perché l'ex allenatore del Bayern Monaco diventi il nuovo tecnico dagli azzurri: secondo molti, firma già apposta e foto di rito già scattata. Ancelotti ha comunque lasciato gli uffici di De Laurentiis senza rilasciare dichiarazioni.

Intanto con un tweet il presidente del Napoli ha di fatto congedato Maurizio Sarri. Parole positive per l'allenatore toscano, sebbene nessun in bocca al lupo per il futuro. Peraltro al momento poco chiaro, tra Chelsea e Zenit. Questo il tweet di Adl: “Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio”.

Non ancora chiari i dettagli dell'accordo tra società e Ancelotti, ma pare che l'ingaggio debba aggirarsi intorno ai 6 mln annui e che si tratti di un accordo triennale. Lo staff dell'allenatore emiliano che ha incontrato De Laurentiis oggi è composto dall'osservatore Luigi La Sala, dal nutrizionista Mino Fulco (genero del tecnico) e dal figlio di Ancelotti, Davide.