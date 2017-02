De Giovanni: "Da napoletani dovremmo chiedere scusa a Quagliarella"

"Credo che da napoletani dovremmo chiedere scusa a Quagliarella. Lo abbiamo giudicato male quando è passato alla Juve. In realtà non sapevamo e non potevamo sapere il dramma interno che stava vivendo. Dopo anni di sacrifici ha rischiato di vedere rovinata la sua carriera per colpa di un pazzo criminale".

Così il noto scrittore Maurizio de Giovanni, nel corso della trasmissione "Tiki Taka" in onda su Italia 1, ha commentato il caso dell'ex attaccante del Napoli Fabio Quagliarella, che domenica aveva raccontato a Sky il suo dramma personale vissuto negli ultimi anni, fino alla condanna del suo stalker arrivata venerdì scorso.