Il Napoli vince "lo scudetto dell'antirazzismo": premiato Ancelotti

Nell’ambito delle iniziative legate al Premio “Campione del Primo Tricolore”, è riconosciuto il Vessillo del “Primo Tricolore” a personalità che nell’ambito sportivo si siano distinte nella promozione di quei valori che proprio la Bandiera nazionale racchiude, e cioè quelli della libertà, della solidarietà e dell’uguaglianza. A Carlo Ancelotti è andanto il Vessillo del "Primo Tricolore", per il suo impegno culturale contro il razzismo e la discriminazione territoriale.

Il Primo Tricolore è stato consegnato nelle mani di Carlo Ancelotti durante una cerimonia che è avvenuta sabato 9 marzo presso il ritiro della compagine partenopea al Classic Hotel di Reggio Emilia. L'occasione è stata la presenza in terra emiliana del Napoli per l'incontro che domenica 10 marzo con inizio dalle ore 18.00 vedrà gli azzurri contrapporsi al Sassuolo per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A.

Il Cavalier Salvatore Salerno, presidente del Comitato del Premio, ha avuto modo di salutare il calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly e potergli consegnare un gagliardetto del Campione del Primo Tricolore.

