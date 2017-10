NAZIONALI - Hamsik rischia di dire addio ai Mondiali

Brutte notizie per Marek Hamsik in nazionale. La sconfitta allo scadere della Slovacchia contro la Scozia complica maledettamente il cammino verso i Mondiali 2018. Nulla ha potuto il capitano del Napoli, sostituito nel finale di gara.

La vittoria per 1-0 (decisivo un autogol di Sktel all'89esimo) ha consentito ai britannici di raggiunge quota 17 e superare la Slovacchia, ferma a 15 punti, conquistando momentaneamente il secondo posto in classifica, valido per accedere agli spareggi, alle spalle dell'Inghilterra.

Nell'ultimo turno del Gruppo F, dunque, alla Slovacchia non basterà vincere contro Malta. In caso di successo della Scozia sul campo della Slovenia (che ha 14 punti in classifica), il centrocampista azzurro ed i suoi compagni dovranno definitivamente dire addio al sogno mondiale.