Un video degli scontri avvenuto ieri nei pressi dello stadio dello Zurigo, tra la tifoseria locale (a destra nel filmato) e i sostenitori del Napoli (a sinistra).

Le immagini stanno causando "dibattito" in ambiente ultras, tra chi critica i napoletani per la fuga e chi ne esalta il coraggio per aver affrontato in "campo avverso" ed in inferiorità numerica gli svizzeri.

Oltre a chi, naturalmente, ricorda ancora che si trattava soltanto di una partita di calcio.