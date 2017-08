L'ex bomber del Napoli Schwoch: "La favorita resta la Juve, Reina ha scelto bene" (VIDEO)

L'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, ancora molto amato dai tifosi per la stagione 1999/2000 in cui fu assoluto protagonista, è tornato in città. Lo ha fatto per presentare la collaborazione con la società Napoli Calcio Femminile: Schwoch sarà un consulente dell'area tecnica per la squadra composta da ragazze napoletane che punta al ritorno in serie A. L'ex calciatore (memorabile la coppia formata con Roberto Stellone in serie B) ha poi parlato ai nostri microfoni del calcio mercato del Napoli, delle favorite per lo scudetto e della questione Reina. "Io in questo Napoli non giocherei", ha scherzato Schwoch. "In attacco sono troppo forti. Starei in panchina, però forse, con il tempo, riuscirei a trovare il mio spazio".