CALCIOMERCATO - Ferrero: "Bel duello Roma-Napoli per Schick"

"Su Schick c'è un bel duello tra la Roma e il Napoli. Non è detto che i giallorossi siano in vantaggio, perchè anche gli azzurri lo vogliono concretamente. Io cercherò di far andare il calciatore dove lui preferisce, per continuare ad esprimersi sempre meglio".

Così il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato a Mediaset Premium Sport del futuro dell'attaccante ceco Patrick Schick, conteso da tutte le big italiane.

Al momento sembrerebbero essere rimaste in corsa Roma e Napoli, con il giocatore che sembra avere un maggior gradimento nell'approdare sotto al Cupolone, dove avrebbe più possibilità di giocare da titolare.