Payet schiaffeggia Insigne: bufera sui social del calciatore francese

Per il Marsiglia la gara contro il Napoli non è stata esattamente un'amichevole: già nel primo tempo si segnala un'entrata violenta di Sanson, e le due squadre cominciano a fronteggiarsi a muso duro. L'epilogo è amaro: al 78esimo Payet, stella della squadra allenata da Villas Boas e nazionale francese, fa un brutto fallo su Younes. Le proteste del capitano del Napoli Lorenzo Insigne sono veementi, e a questo punto Payet si rende protagonista di un episodio censurabile. Schiaffeggia Insigne e continua a intimidirlo, mentre l'arbitro separa i due e, in maniera discutibile, decide di ammonirli entrambi.

Sul profilo Instagram del calciatore si è scatenata una tempesta di commenti dei tifosi napoletani, insulti e commenti poco lusinghieri.