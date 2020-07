CALCIOMERCATO - Tuttosport: "Il Napoli sogna lo scambio Milik-Dzeko"

Nuova suggestione per l'attacco del Napoli, con Arkadiusz Milik in uscita. Sull'edizione odierna di Tuttosport, infatti, spunta fuori il nome di Edin Dzeko come idea azzurra per il reparto avanzato.

Il quotidiano sportivo, infatti, parla di un desidero nascosto del club partenopeo di inserire il centravanti bosniaco, più che il turco Under, come possibile contropartita per Milik, nel caso in cui si riuscisse ad imbastire un affare con la Roma per l'approdo del polacco sotto il Cupolone.

Difficile però, al momento, che la società capitolina decida di privarsi del suo uomo simbolo, pur non essendo più giovanissimo.