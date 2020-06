Napoli, Kessie può sostituire Allan. Il Milan insiste per Milik

Quello di Frank Kessie potrebbe presto diventare un nome molto caldo per il mercato del Napoli. Il centrocampista ivoriano potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra trasferimenti e ricongiungersi a Gattuso in azzurro.

L'ex Atalanta, in caso di partenza di Allan, potrebbe completare la mediana partenopea insieme a Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Lobotka ed Elmas.

Il Milan - come riferisce TeleLombardia/TopCalcio24 - continua a chiedere in cambio Arkadiusz Milik e le due società potrebbero valutare l'ipotesi di uno scambio tra i due calciatori, con un conguaglio economico in favore del Napoli.