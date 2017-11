Ds Chievo: "Scambio Milik-Inglese? Deciderà il Napoli..."

"Scambio Milik-Inglese a gennaio? Non siamo obbligati a cedere subito Inglese al Napoli: certo, se verranno a chiedercelo non potremo fare finta di niente. L'affare è possibile, ma deciderà il club azzurro tra due mesi". Così il ds del Chievo Giancarlo Romairone ha parlato, ai microfoni di Calciomercato.com, di un possibile scambio con il Napoli a gennaio.



"In attacco siamo in tanti, troppi. Se non esce nessuno non arriva nessuno. Al momento abbiamo, oltre a Inglese, Meggiorini, Pelllissier, Pucciarelli e Stepinski", ha aggiunto il direttore sportivo del Chievo.