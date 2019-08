CALCIOMERCATO NAPOLI - Possibile scambio Hysaj-Schick con la Roma?

Napoli e Roma potrebbero non fermarsi agli affari Manolas e Diawara in questa finestra di mercato. I giallorossi, infatti, continuano ad essere interessati a Elseid Hysaj per offrire a Fonseca un'alternativa affidabile a capitan Florenzi, dopo la partenza di Karsdorp.

Il club capitolino, però, continua a chiedere il terzino albanese solamente in prestito, formula sgradita al Napoli, che punta ad una cessione definitiva, visto che all'ex Empoli (valutato circa 20 milioni di euro) restano ormai meno di due anni di contratto.

Ecco che allora nelle ultime settimane di mercato, in soccorso della Roma, potrebbe arrivare qualcuno dei tanti elementi in uscita da Trigoria, da proporre come possibile contropartita tecnica alla società di De Laurentiis.

Tra questi calciatori in esubero ce n'è uno che piace tanto al ds azzurro Cristiano Giuntoli, ovvero Patrick Schick, accostato con insistenza ai partenopei nell'estate del 2017, prima del trasferimento all'ombra del Cupolone.

L'ex attaccante della Sampdoria potrebbe trasformarsi in un'opportunità di mercato last minute per il Napoli, qualora dovessero saltare altri obiettivi per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Carlo Ancelotti.

In quel caso Petrachi e Giuntoli potrebbero lavorare ad uno scambio proprio tra Schick e Hysaj, a titolo definitivo (formula preferita dagli azzurri per i motivi di cui sopra) o anche valutare uno scambio di prestiti tra i due calciatori.