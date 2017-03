CALCIOMERCATO NAPOLI - Ghoulam verso l'addio: scambio con l'Inter?

Il futuro di Faouzi Ghoulam al Napoli è sempre più in bilico. Le trattative per il rinnovo dell'algerino, che ha il contratto in scadenza a giugno 2018, non arrivano ad un punto di svolta.

Sul calciatore sono tanti i club europei ad aver poggiato i propri occhi e tra questi ce n'è anche uno italiano, l'Inter.

Il Napoli ed i nerazzurri - secondo quanto scrive Calciomercato.it - potrebbero imbastire un possibile scambio che coinvolgerebbe il terzino ex Saint Etienne e l'esterno d'attacco Caprari, attualmente in prestito al Pescara, e seguito a lungo in estate dal ds Giuntoli.