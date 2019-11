CALCIOMERCATO - Agresti: "Florenzi al Napoli è una possibilità"

Ad un mese e mezzo dall'apertura della finestra invernale di calciomercato, sono numerose le indiscrezioni sul Napoli. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile scambio Florenzi-Hysaj tra la Roma e gli azzurri. Il capitano giallorosso potrebbe lasciare la Capitale già a gennaio, visto il ridotto impiego nelle ultime settimane.

Di questo e di altro ne ha parlato il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti ai microfoni di Radio Sportiva: "Florenzi al Napoli? E' una possibilità, ormai la frattura con l'allenatore è evidente. Va considerato che alla Roma interessava Hysaj. Non è da trascurare anche l'ipotesi di vedere Florenzi all'Inter. Llorente? E' un nome che è stato proposto all'Inter, ma il club alla fine ha deciso di andare su Sanchez. In quel momento non era ritenuto così adatto da Conte".