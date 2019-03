Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: Ancelotti costretto a un ampio turnover

A Sassuolo cambierà moltissimo Carlo Ancelotti, che tra squalifiche e infortuni deve anche pensare al ritorno di Europa League in programma giovedì 14 marzo a Salisburgo. In porta torna Ospina, considerata la squalifica di Meret. In difesa Chiriches affiancherà Koulibaly (che a Salisburgo non ci sarà), con Malcuit e Ghoulam ai lati. Ballottaggio Diawara-Allan in mezzo, con Zielinski a fare da raccordo con l'attacco. Esterni Ounas e Verdi, attacco con Milik e Mertens.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Milik, Mertens.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.

