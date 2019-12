Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: pochi cambi per Gattuso

Ultimo impegno dell'anno, in casa del Sassuolo, per il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri saranno di scena al Mapei Stadium domenica sera, con calcio d'inizio alle ore 20,45.

Non dovrebbero esserci rivoluzioni in formazione in casa partenopea. Gattuso sembra, infatti, intenzionato a puntare sull'undici iniziale sceso in campo contro il Parma, ad eccezione dell'infortunato Koulibaly che sarà sostituito da Luperto. A sinistra Mario Rui resta favorito su Hysaj, così come Callejon su Lozano in attacco. Ancora ai box per squalifica Maksimovic.

In casa neroverde De Zerbi dovrà fare ancora a meno di Defrel e dell'ex Chiriches, oltre allo squalificato Toljan. Berardi dovrebbe regolarmente recuperare per il match con il Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo, Muldur, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

ARBITRO: Chiffi.