Sassuolo-Napoli, azzurri in cerca di riscatto ma è emergenza in difesa

Partita importante stasera per il Napoli, ancora alla ricerca di se stesso dopo la serie negativa di risultati che ha portato all'esonero di Carlo Ancelotti e all'arrivo di Rino Gattuso in panchina. Gli azzurri, reduci dal ko interno col Parma e da 7 punti in 9 gare (tutte senza vittorie), affrontano un Sassuolo che vuole invece dare continuità al suo rendimento dopo la bella prestazione di Brescia.

NAPOLI - Potrebbe non esserci Mertens che ha avuto qualche problema fisico in settimana. Gattuso dovrà fare a meno anche di Maksimovic e Koulibaly. Luperto teoricamente dovrebbe giocare al centro insieme a Manolas, ma anche le sue condizioni sono da valutare: a quel punto giocherebbe centrale uno tra Di Lorenzo e Hysaj. A sinistra, proprio sullo stesso albanese, parte favorito Mario Rui. Per l’attacco è probabile che l'ex tecnico del Milan si affidi al tridente Callejon-Milik-Insigne.

SASSUOLO - Squalificato Toljan, in difesa si rivede Muldur dal primo minuto; titolare anche Kyriakopoulos, una delle sorprese positive della prima parte di stagione del Sassuolo. Possibile Magnanelli a centrocampo con Locatelli, ma le sue condizioni sono da valutare e non è escluso giochi uno tra Obiang e Duncan. In attacco non dovrebbe esserci Berardi che ha avuto un risentimento muscolare dopo il match di Brescia, destinato alla panchina. Alle spalle di Caputo ci saranno quindi Boga, Traorè e Djuricic.

Probabili Formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Boga, Traoré, Djuricic; Caputo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Allan, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.