Sassuolo-Napoli, le interviste. Ancelotti junior: "Potevamo anche perdere"

Spreca troppo il Napoli e il Milan s'avvicina in classifica. Contro il Sassuolo finisce 1-1, un pareggio amaro. Vi proponiamo le interviste rilasciate nel dopo partita dai tesserati azzurri.

Davide Ancelotti (conferenza stampa): "Siamo stati bravi a non mollare, potevamo anche perdere. Mio padre vuole continuare a vincere anche qui, a collezionare successi. Younes è molto forte, salta l'uomo nell'uno contro uno, imprevedibile, tornerà molto utile":

Kalidou Koulibaly (Sky): "Sappiamo che ogni volta che veniamo qui è difficile, è stato importante non perdere. Noi pensiamo sempre al campionato. Sappiamo che quelle dietro vogliono raggiungerci ma noi dobbiamo vincere le partite per consolidare il secondo posto. Salisburgo? Ci sono difensori di livello, Luperto e Chiriches sanno cosa fare, sono maturi per mantenere la porta inviolata. Sono sicuro che faranno bene".

