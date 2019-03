Sassuolo-Napoli finisce 1-1, il Napoli spreca e il Milan s'avvicina

Il Napoli spreca una buona chance per consolidare la seconda posizione e il Milan si avvicina agli azzurri: ora i rossoneri sono a 6 punti dal Napoli. La squadra di Ancelotti pareggia contro il Sassuolo, un 1-1 figlio delle troppe occasioni sprecate nella prima frazione e di un atteggiamento molle nella ripresa. Nel primo tempo il Napoli è arrembante ma ripropone l'annoso problema delle troppe occasioni sprecate. Quelle più nette capitano sui piedi di Insigne (30esimo) e Verdi (due minuti dopo). In entrambi i casi gli azzurri sono imprecisi. Si rende pericoloso con le sue incursioni anche Ounas, fermato da un ottimo intervento di Ferrari al 25esimo minuto. Ma il Napoli soffre anche in contropiede, soprattutto la velocità e l'abilità palla al piede del neroverde Boga diventano difficili da arginare per i centrali azzurri. Ospina non corre grandi pericoli anche per un buon intervento di Malcuit, che sventa una pericolosa azione di Djuricic.



Nella ripresa Luperto subentra a Chiriches: i due giocheranno in coppia a Salisburgo e Ancelotti non intende affaticarli troppo. Come spesso accade, però, dopo aver sprecato tanto il Napoli incassa. E' Domenico Berardi a portare in vantaggio i padroni di casa: un rimpallo in area favorisce l'attaccante del Sassuolo che fulmina Ospina. Naturalmente il Sassuolo si chiude dopo il gol, il Napoli è poco brillante e non riesce a organizzare una reazione degna di nota. La manovra è lenta, manca un po' di fantasia. Ancelotti fa entrare Milik e Younes per Ounas e Verdi, a 25 minuti dalla fine. All'85esimo arriva il pari del Napoli: cross dalla sinistra, la difesa del Sassuolo non riesce a liberare l'area, la palla arriva a Insigne che finalmente non sbaglia.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!