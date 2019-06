"Cancellate 'Sarrismo' dalla Treccani": la petizione dei tifosi del Napoli

Numerose le conseguenze a Napoli del "tradimento" di Maurizio Sarri per la Juventus. Oltre quanto avvenuto a Bagnoli, dove i ragazzi del centro sociale Iskra hanno rimosso la targa apposta in suo onore, sul portale change.org è apparsa una petizione che riguarda la parola "sarrismo" da poco tempo inserita nell'enciclopedia Treccani".

"Nel 2018 l'Istituto Enciclopedico Treccani - è scritto nella petizione - ha introdotto nella propria enciclopedia il termine 'sarrismo' definendolo come 'La concezione del gioco del calcio propugnata dall'allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; per estensione, l'interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell'anima popolare della città di Napoli e del suo tifo'. Dopo il passaggio di Sarri alla Juventus ogni riferimento alla identità, anche calcistico, della città di Napoli, appare decisamente offensivo e mortificante".

La richiesta dei tifosi azzurri cui si deve la petizione è quella di "cancellare la parola sarrismo dalla Treccani e il riferimento alla città di Napoli".