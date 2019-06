UFFICIALE - Sarri è il nuovo allenatore della Juventus

Dopo alcuni giorni di attesa è arrivato l'annuncio ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus.

L'ex tecnico del Napoli ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2022, con il sodalizio bianconero.

Il Chelsea ha salutato il suo vecchio manager con un comunicato sul proprio sito: "Dopo la finale di Europa League, Maurizio ci ha fatto capire che per lui e per la sua famiglia era importante tornare in Italia", ha spiegato Marina Granovskaia.

