CALCIOMERCATO NAPOLI - Sarri non esclude l'arrivo di uno svincolato

Maurizio Sarri non esclude l'arrivo di uno svincolato dopo il nuovo infortunio a Faouzi Ghoulam. Il Napoli è in emergenza sulle fasce ed il tecnico, nella conferenza post partita, non si è nascosto.

"Non so se arriverà o meno uno svincolato. Di certo sulle fasce in difesa numericamente siamo in difficoltà. Anche in allenamento non abbiamo gli uomini per fare le contrapposizioni. Può esserci anche il dubbio che difficilmente si trovi qualcuno pronto fisicamente a darci una mano in dieci giorni. Se ci sarà qualcuno che può fare al caso nostro, Giuntoli lo troverà", ha dichiarato il tecnico azzurro.