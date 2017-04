PREMIUM - Roma stregata da Sarri, il Napoli pensa a Mancini e Ranieri

Un vorticoso giro di panchine che coinvolgerebbe alcuni importantissimi club italiani potrebbe scatenarsi nei prossimi mesi. Ad ipotizzare questo scenario è Premium Sport.

Tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Roma, che sarebbe in attesa di capire i margini per affondare il colpo su Sarri, in caso di una clamorosa separazione con il Napoli a fine stagione. Il tecnico azzurro sembra, infatti, aver stregato il patron giallorosso Pallotta nel recente successo dei partenopei all'Olimpico.



Per l'eventuale successore di Sarri - conclude Premium - nelle ultime ore sono stati accostati al Napoli due nomi di grande esperienza, come Roberto Mancini e Claudio Ranieri.