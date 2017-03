"Sarri piace alla Roma: due i candidati qualora partisse"

"In Serie A potrebbe scatenarsi in estate un clamoroso giro di panchine ed interessare le squadre italiane di vertice. Allegri potrebbe andare all'estero, liberando la Juve per Spalletti, con la Roma che a quel punto andrebbe su Sarri". Questo il pensiero espresso dall'agente di calciatori Matteo Materazzi a Zona 11 P.M., in onda su Rai Sport.

"Sarri piace alla Roma, ma ha una clausola da 8 milioni di euro. Qualora dovesse lasciare Napoli, come candidati alla sua sostituzione ci sarebbero Di Francesco e Simone Inzaghi", ha aggiunto Materazzi.