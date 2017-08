Sarri a Nyon per l'incontro tra i migliori allenatori europei

Ci sarà anche il tecnico del Napoli Maurizio Sarri tra i migliori allenatori europei che parteciperanno mercoledì 30 agosto al 19° Forum UEFA per Allenatori Club d'Elite si terrà nella Casa del Calcio Europeo di Nyon.

Il forum, che verrà presieduto dall'ambasciatore UEFA degli allenatori, Sir Alex Ferguson, sarà l'occasione per gli allenatori dei top club europei di scambiarsi opinioni su temi importanti che riguardano le competizioni europee per club, nonché per discutere e fare proposte alla UEFA che possano portare dei benefici al calcio europeo.

Oltre a Sarri, saranno presenti anche Massimiliano Allegri (Juventus FC), Rafael Benítez (Newcastle United FC), Eduardo Berizzo (Siviglia FC), Sergio Conceição (FC Porto), Unai Emery (Paris Saint-Germain), Bruno Génésio (Olympique Lyonnais), Leonardo Jardim (AS Monaco FC), José Mourinho (Manchester United FC), Ernesto Valverde (FC Barcelona), Rui Vitoria (SL Benfica) e Zinedine Zidane (Real Madrid CF).