Sarri, prove di addio: "Il rapporto d'amore coi tifosi può solo peggiorare"

Sembra ormai prossimo all'addio Maurizio Sarri. Il tecnico del Napoli ha parlato in maniera eloquente nel post partita di Sampdoria-Napoli ai microfoni Rai. "Molti giocatori hanno clausole rescissorie appetibili, ci sono grandi clubs che li cercano e sarà difficile trattenerli. Non so cosa succederà quest'estate, ci sono molte incognite, ragionarci ora è complicato". Alla domanda: 'Quali sono i motivi per non restare a Napoli?', Sarri ha risposto con parole inequivocabili: "Probabilmente il fatto di aver raggiunto un livello d'amore reciproco con la città che a questo punto può solo peggiorare".