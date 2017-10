Champions League, Sarri: "Il City non è imbattibile. Non chiamatemi più provinciale!"

Nella conferenza stampa che precede la quarta gara di Champions League, contro il Manchester City domani al San Paolo, Sarri ha risposto piccato al giornalista Sky che gli ha chiesto cosa gli piacerebbe avere di Guardiola: "Mi piacerebbe che la tua emittente la smettesse di chiamarmi 'provinciale'", ha replicato il tecnico del Napoli. "Anche in un servizio di domenica è stato fatto. Poi Guardiola è un mostro sacro e io non ho vinto nulla, quindi non mi paragono a lui. Ha cambiato il modo di vedere il calcio". Sulla gara, decisiva, di Champions, Sarri ha dichiarato: "Il City ha un impatto con la gara impressionante, fino al ventesimo minuto sono scatenati e chiudono le partite già al trentesimo. Ma non sono imbattibili. Dobbiamo essere bravi a tenerli in bilico, loro non sono abituati. Poi se facciamo punti con il City la gara decisiva sarà qui contro lo Shakhtar".

In sala conferenza presente anche l'ala destra del Napoli Josè Maria Callejon, che ha affermato: "Anche all'andata, a Manchester, si è visto che siamo forti e possiamo competere con loro. Domani dovremmo mettere in campo la stessa mentalità, perché ci giochiamo il girone. Dobbiamo avere rispetto per tutti ma paura di nessuno e pensare a questa gara come se fosse l'ultima. Non pensiamo al Chievo, ma solo a questa partita".