Maurizio Sarri ha la polmonite, salta il debutto in bianconero: l'annuncio della Juventus

Dopo aver dovuto rinunciare a sedersi in panchina nelle ultime amichevoli della Juventus, si scopre l'origine del malessere che attanaglia l'ex Napoli Maurizio Sarri, da qualche mese alla guida della Juventus. Il tecnico è affetto da polmonite: lo annuncia il club bianconero con una nota stampa, dopo aver ricevuto l'autorizzazione alla diffusione della notizia dallo stesso allenatore toscano. "Sarri non ha potuto dirigere l'allenamento per il persistere della sindrome influenzale. Sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite, al tecnico è stata prescritta una terapia specifica".

Sembra dunque in dubbio il suo debutto in panchina per sabato alle 18 contro il Parma. Al suo posto dovrebbe esserci Martusciello, il vice allenatore. Intanto sono numerosi i messaggi di solidarietà e gli auguri di veloce guarigione rivolti al tecnico da parte dei suoi ex tifosi napoletani. "Non mi importa dove tu sia ora, riprenditi presto, Mister", si legge in uno di questi.