Ufficiale, niente panchina contro il Napoli per Sarri

Maurizio Sarri non ci sarà in panchina contro il Napoli per la sfida in programma contro la sua ex squadra. Arriva l'ufficialità della Juventus sull'assenza del tecnico bianconero colpito dalla polmonite.

Nonostante la visita di controllo di oggi abbia confermato il miglioramento in atto, lo staff medico, in accordo con l'allenatore Sarri ha deciso di rinviare il suo ritorno in panchina, come comunica la società juventina. Il tecnico toscano potrebbe assistere al match di sabato sera tra Juventus e Napoli dalla tribuna.

Il suo ritorno è previsto dopo la sosta.