Sarri, l'ex azzurro Galli: "Ho parlato con lui, è dispiaciuto per come è finita con il Napoli"

"Non so quale sarà il futuro di Sarri. Abbiamo parlato e Maurizio è dispiaciuto per come è finita col Napoli. Pensavo che lui e gli azzurri potessero continuare un percorso che aveva portato ottimi risultati e che con pochi cambiamenti avrebbe potuto tenere ancora più viva la lotta Scudetto. Sarri mi ha sempre parlato di grandi uomini nel suo spogliatoio, allontanarsi da loro è sicuramente molto difficile per lui". Così l'ex portiere del Napoli Giovanni Galli ha parlato a RMC Sport delle sensazioni di Maurizio Sarri dopo l'addio alla panchina azzurra.

Galli è stato per anni anche compagno di squadra al Milan del nuovo tecnico partenopeo Carlo Ancelotti: "Carlo ha grande conoscenza del calcio, ha vinto ovunque e darà un qualcosa in più al Napoli, senza nulla togliere al grandissimo lavoro di Sarri".