Sarri al Monaco? La risposta del vice presidente monegasco non lascia dubbi

Vadim Vasilyev, vice Presidente del Monaco, parla del futuro in panchina del team del Principato di Monaco: "È una grande soddisfazione questo secondo posto, giocheremo per la quarta volta in cinque anni in Champions League. È un traguardo enorme. Sono orgoglioso dell'allenatore, della squadra e dei tifosi. Il mio sogno è che Leonardo Jardim diventi il Ferguson del Monaco. È bravo, è sotto contratto, quindi rimane il nostro allenatore".

Niente Principato di Monaco quindi per Sarri, che oggi potrebbe svelare il proprio futuro dopo Napoli-Crotone.