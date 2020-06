De Laurentiis: "Sarri mi tradì con la scusa volgare dei soldi"

La finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, in programma mercoledì 17 giugno a Roma dalle ore 21.00, si scalda da subito con le dichiarazioni di De Laurentiis su Maurizio Sarri.

"Sarri mi tradì, lasciò il Napoli con la scusa volgare dei soldi, l'avevo voluto io. Ancelotti avrei dovuto mandarlo via alla fine del primo anno. Io e Gattuso ci somigliamo, ad agosto potrei allungargli il contratto", spiega Adl in una intervista al Corriere dello Sport, in edicola il 15 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sui calciatori del Napoli pezzi pregiati sul mercato afferma: "Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz non sono un problema, sul mercato valgono 100 milioni a testa. Dries Mertens è proprio speciale".