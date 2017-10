Bigon, l'allenatore del secondo scudetto del Napoli: "Sarri è meglio di Sacchi"

Alberto Bigon, ex allenatore del secondo scudetto del Napoli e vincitore come calciatore con il Milan di uno scudetto, dice la sua sul confronto tra Arrigo Sacchi e Maurizio Sarri, e non solo, in una intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sarri è l'allenatore migliore, ha capito che Hamsik è il giocatore più importante e lo toglie per risparmiarlo. Il Napoli gioca meglio di tutti. Sarri si sta dimostrando più bravo di Sacchi, che aveva tanti fuoriclasse: i tre olandesi, Baresi, Maldini, Donadoni. Sarri ha ottimi giocatori, ma non campionissimi.

IL SUO NAPOLI

"A Napoli mi sento a casa. Partimmo subito forte vincendo le prime due partite senza Maradona. Avevo una grande squadra, oltre a Maradona c'erano Ferrara, Francini, Alemao, De Napoli, Crippa, Carnevale, Careca, Mauro e il giovane Zola che ancora ripete che ha imparato di più in due anni con me che nel resto della sua carriera. Che rapporto avevo con Maradona? Buono. Quando c'e' stata la festa di Ferrara mi ha abbracciato. Questo Napoli è tecnicamente più forte, ma noi avevamo un mix perfetto di dinamismo, tecnica, forza fisica e tattica, più un certo Maradona".