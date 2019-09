Sarri dimentica Juve-Napoli: "Non ho mai visto giocare gli azzurri"

"Non ho visto né Napoli né Inter: ma probabilmente questo campionato sarà più difficile rispetto al passato". Queste le strambe dichiarazioni di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, che prosegue: "Ho visto giocare le squadre che abbiamo affrontato, e ho studiato il Brescia fino a tarda notte. C'è la tendenza in Serie A a cercare il gioco, ma bisognerà attendere perché nelle prime partite molte squadre propongono calcio, per poi cambiare rotta con il passare delle giornate".

Pare quantomeno curioso che l'allenatore della Juventus non abbia visto giocare il Napoli, considerato che le due squadre si sono affrontate a fine agosto (4-3 con autorete di Koulibaly allo scadere) e che Sarri, impossibilitato a scendere in campo per motivi di salute, aveva assistito alla gara da una stanza dell'Allianz Stadium.