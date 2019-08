Sarri sta meglio ma resta out per il Napoli

Ci terrebbe tanto a essere sulla panchina della Juventus contro la sua ex squadra e lo sta dimostrando giorno dopo giorno nel suo percorso di guarigione. Al momento però non ci sono variazioni nel programma di recupero dalla polmonite che vede impegnato Maurizio Sarri. L'ex allenatore del Napoli non dovrebbe fare in tempo ad affrontare i suoi ex calciatori nella sfida del fine settimana.

L'allenamento alla Cortinassa

Oggi si è presentato alla Cortinassa per sovrintendere all'allenamento diretto comunque dal suo vice Martusciello. La società fa sapere che non ci sono variazioni nel programma e che non vuole rischiare accelerazioni che possono essere lesive per lo stato di salute dell'allenatore. Al momento quindi, nonostante stia migliorando continuamente, Sarri non sarà in panchina allo Stadium sabato.