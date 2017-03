Baldini: "Fossi in Sarri saluterei il Napoli e andrei alla Juve"

"Le parole di De Laurentiis su Sarri? Ognuno ha il proprio carattere, il mister ha fatto bene a non rispondere pensando solo al lavoro sul campo. Fossi al posto di Sarri saluterei Napoli, magari per andare alla Juventus o in qualche altra grande squadra in Europa. Il presidente non ha compreso il grandissimo valore di questo allenatore".

Così l'ex tecnico di Empoli, Palermo e Parma Silvio Baldini, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, ha parlato del collega azzurro.

Baldini ha anche parlato del momento del campionato: "La Juventus sta dominando, mentre la Roma è discontinua. E lo stesso vale per il Napoli. Mentre credo che la Lazio sia la vera sorpresa".