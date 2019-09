Sarri: "Mai detto che la Juve vince per la fortuna. Mia madre non è contenta che alleno i bianconeri"

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, si è ristabilito dopo la polmonite ed è tornato a parlare in conferenza stampa. Il tecnico toscano sul match vinto dai bianconeri contro gli azzurri ha dichiarato: "Non ho mai detto che la Juve avesse fortuna. Ho sempre detto che era la squadra più forte. Con il Napoli abbiamo perso campionati a 10 punti di vantaggio, qualche volta siamo stati più vicini e lì gli episodi pesano di più. Lasciatemi sfogare dopo i post partita. La forza di questa squadra che nell'organizzazione e nella testa".

I consigli della madre

"Mia mamma non era contentissima che allenassi la Juventus. Mia nonna abitava a 500 metri dallo stadio di Firenze, quindi la fede della famiglia, a parte la mia che si sa che ero tifoso del Napoli, era per la Fiorentina. In quello stadio ho perso uno Scudetto, devo sostituire quel ricordo con uno positivo. Mi spiace per Koulibaly per l'autogol decisivo contro il Napoli. E' un ragazzo straordinario. Abbiamo vinto per un episodio fortunoso, ma meritavamo di vincere.