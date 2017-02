Conferenza stampa, Sarri sulla Juve: "E' una notizia completamente falsa"

Alla vigilia del match di venerdì sera contro il Genoa, Maurizio Sarri ha chiesto ai giornalisti presenti di evitare domande diverse da quelle inerenti all'incontro contro i liguri. "Dobbiamo trasformare la supremazia in risultati. Abbiamo un calendario mostruoso, ma pensiamoci di volta in volta. Pavoletti si sta allenando con continuità e sta crescendo", ha spiegato il tecnico.

MERCATO - In merito al presunto incontro segreto paventato dal Tempo con la Juventus, Sarri ha precisato in conferenza stampa: “Un giornale dice addirittura ho già incontrato la Juventus, ma io parlerò con l’avvocato per capire se ci sono gli estremi per fargli causa. Essendo una notizia totalmente falsa valuterò se ci sono gli estremi”.