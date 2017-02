La Juventus chiama Sarri, il Tempo: "C'è già stato un incontro"

Un'indiscrezione lanciata dal Tempo turba l'umore dei tifosi azzurri. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ci sarebbe già stato un incontro segreto tra Maurizio Sarri e i dirigenti della Juventus, su un possibile futuro in bianconero del mister toscano. Da tempo infatti si vocifera che Allegri possa trasferirsi in Inghilterra in un club prestigioso.

La notizia, ripresa dalle maggiori testate giornalistiche, non trova però ulteriori riscontri e sembra difficile credere che mister Sarri possa abbandonare il progetto Napoli, per trasferirsi dagli acerrimi rivali bianconeri.

Sarri ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2020.