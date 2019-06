De Magistris sulla presentazione di Sarri: “Aveva già deciso da tempo”

“La presentazione di Sarri alla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, 'un giorno all'improvviso'... Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia situazione, quindi mi sono rifiutato di vedere la conferenza...” A parlare è il sindaco di Napoli e tifoso partenopeo Luigi De Magistris, che oggi è stato ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

La conferenza di Sarri

“Dalle dichiarazioni fatte oggi mi sembra che la scelta di Sarri fosse maturata da tempo, non mi pare una cosa così, all'improvviso”. Sarri ha anche detto che gli eventuali fischi dei tifosi del Napoli saranno un “atto d'amore”. “Questo è interpretabile...ognuno la può pensare come vuole”. Lei però non lo fischierà. “No. Sono rimasto deluso, amareggiato e non condivido, ma non lo fischio”. Il presidente del Napoli le ha fatto gli auguri? “Si, mi ha scritto 'buon compleanno Luigi'”, ha concluso a Rai Radio1 il sindaco di Napoli.