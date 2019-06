Cruciani: "Sarri quinta scelta della Juve. In azzurro si è fatto trascinare da strapaesismo napoletano"

Il giornalista di Radio 24 Giuseppe Cruciani, ai microfoni di Top Calcio, ha commentato la notizia del passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus.

"Sarri sarà accolto con uno scetticismo ed avversione superiore rispetto a come venne accolto Allegri. Sicuramente si tratta di un allenatore che ha fatto trasparire del provincialismo, facendosi trascinare dal solito strapaesismo napoletano, e non solo, nei confronti di chi vince, del potere. I tifosi della Juve si aspettavano un upgrade. Si può dire che Sarri è la quinta scelta dei bianconeri dopo Zidane, Guardiola, Pochettino e Klopp. Lo scetticismo è radicato nei tifosi della Juve, è reale e posso comprenderlo. Chiedere a Sarri la Champions League, in ogni caso, è una follia", ha affermato Cruciani.

