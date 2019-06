Colpo di scena: il Chelsea prova a convincere Sarri a restare a Londra

Il futuro di Maurizio Sarri resta ancora incerto. A dir poco clamorose sono le notizie che arrivano dall'Inghilterra nelle ultime ore. Quando il passaggio dell'ex tecnico del Napoli alla Juventus sembrava ormai cosa fatta, ecco che arriva il possibile colpo di scena.

Secondo "The Sun", infatti, il Chelsea starebbe facendo il possibile per convincere l'allenatore di origini partenopee a restare a Londra. Il club di Abramovich avrebbe individuato nella permanenza di Sarri come la migliore soluzione per la panchina 'blues' nella prossima stagione.

Lo staff di Sarri - secondo The Sun - spingerebbe per il ritorno in Italia. Di certo il Chelsea non ha intenzione di licenziare il tecnico, mentre continua a valutare possibile alternative come Lampard, Allegri e Mourinho.