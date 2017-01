Sarri: "L'abbandono di Higuain è stato un brutto momento"

"L'abbandono di Higuain purtroppo è stato un momento brutto. Mi potevo aspettare la Premier, ma mai la Juventus. E' stato pesante. Per un po' non l'ho sentito e sinceramente non lo volevo sentire. E' stato come quando ti fa arrabbiare un figlio: lo sbraneresti per qualche giorno, poi però rimane sempre un figlio".

Così Maurizio Sarri ha parlato dell'addio di Gonzalo Higuain al Napoli nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport per la trasmissione Mister Condò, che andrà in onda sabato 4 febbraio alle ore 23,45 e della quale è stata trasmessa un'anticipazione.

"Io a Gonzalo gli devo molto, perchè con me ha fatto cose straordinarie. Ha fatto una scelta discutibile, ma questo non vuol dire che non sia una persona a posto. E' un grandissimo talento. Nonostante tutto provo la stessa sensazione di quando un figlio ti fa inc...are, ma alla fine gli voglio bene", ha aggiunto il tecnico del Napoli.