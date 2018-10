Sarri: "Non parliamo più di De Laurentiis. Tra me e Napoli amore indissolubile"

"Vedo che il presidente continua a riversarmi parole di ogni tipo. Chiudiamo qui questo discorso". Maurizio Sarri non vuole più tornare sulle difficoltà emerse durante la trattativa per il rinnovo dell'estate appena trascorsa, che ha visto poi Carlo Ancelotti accomodarsi sulla panchina del Napoli. In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il tecnico ora al Chelsea (primo in classifica) racconta il suo rapporto con Napoli, i napoletani e con il campionato italiano.



"Amerò Napoli e i tifosi napoletani per tutta la vita. Lo so cosa pensano di me. Il nostro è un amore indissolubile". Sul discorso scudetto, Sarri sentenzia: "La Juve non ha rivali, è così anche oggi, sono già in fuga".



INSIGNE - "Lorenzo Insigne è il miglior calciatore italiano", afferma Sarri. "Si è scrollato di dosso le incertezze di chi deve essere protagonista nella squadra della sua città, era solo questione di tempo. Lui può fare di tutto, e ora non deve più staccare la spina".

HIGUAIN - "Gonzalo è andato via da Napoli presto. Se fosse rimasto ci sarebbero state le condizioni per vincere. Era entrato in meccanismi fantastici, ci capivamo, aveva grande feeling con i compagni. Il rimpianto resterà".