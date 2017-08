Napoli, Sarri non sarà a Nyon per l'incontro tra i migliori allenatori europei

Maurizio Sarri non sarà, come inizialmente previsto, quest'oggi a Nyon per l'incontro tra i migliori allenatori europei organizzato dalla Uefa.

Il tecnico azzurro - come riferisce Sky Sport 24 - è rimasto a Napoli ed è stato costretto a declinare il prestigioso invito per motivi personali, ma dirigerà regolarmente l'allenamento della squadra nel pomeriggio a Castel Volturno.