Sarri dopo Napoli-Juve, tridente poco brillante: "Con Higuain con noi avremmo vinto 1-0"

Napoli sconfitto dalla Juventus con un gol di Higuain. Il commento dopo la partita di Sarri ai microfoni di Sky: "I tre davanti non sono brillantissimi. La squadra ha fatto una grande partita. Il dato sul predominio territoriale è 87 a 13, superiore di quello contro il Benevento. Lorenzo Insigne ha una infiammazione al pube dopo la nazionale e Dries non è abituato aquesti ritmi. A livello di brillantezza davanti siamo in difficoltà. Ci sono squadre più attrezzate di noi. Abbiamo messo sotto la Juve anche con i limiti di cui ho parlato. Abbiamo giocatori di talento davanti che troveranno in futuro i loro guizzi. Alla squadra ho fatto i complimenti. Ingiusto criticare Higuain, è un fuoriclasse assoluto, forse non dovrebbe rispondere ai tifosi, se fosse rimasto con noi ora magari staremmo noi 1-0. Che brutto vedere Napoli-Juve grigi contro gialli".