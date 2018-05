De Laurentiis vuole esonerare Sarri: è stanco di aspettare

Aurelio De Laurentiis non ha più voglia di attendere la decisione di Sarri e secondo quanto pubblicato dalla Gazzette, starebbe meditando il licenziamento di Maurizio Sarri.

Il presidente è parecchio infastidito dal comportamento del proprio allenatore, che ha chiesto due giorni di attesa dopo il match contro il Crotone. La clausola del mister scadrà il 31 maggio e al momento nessuno sarebbe intenzionato a pagarla per accaparrarsi il tecnico toscano.

In caso di mancata permanenza di Sarri resta in pole Ancelotti, vero sogno azzurro e Inzaghi reduce della delusione della sconfitta contro l'Inter che ha sancito il mancato approdo dei biancocelesti in Champions League.